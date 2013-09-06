الشرطة التركية تقمع مظاهرات قرب حرم جامعي

كتب : أ ف ب منذ 13 دقيقة

تدخلت الشرطة التركية اليوم مرارا مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات الطلاب قرب حرم جامعي في أنقرة، تظاهروا ضد مشروع للبلدية يقضي باقتلاع أشجار جزء من الحرم.

واعتقلت قوى الأمن التي انتشرت بكثافة في المكان واستخدمت الهراوات، 14 متظاهرا.

ومساء، خاض مئات المتظاهرين مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب، ورشقوا عناصرها بالحجارة، وأقاموا حواجز أمام المدخل الرئيسي للجامعة، وفق مشاهد بثتها قنوات التليفزيون.

وعمدت الشرطة مجددا إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين.

ومنذ أسابيع عدة، يحتج طلاب جامعة الشرق اللأوسط التقنية في لأنقرة وسكان المنطقة، على مشروع طريق سريعة يتطلب اقتلاع أشجار الحرم الجامعي.

وأخيرا، أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكتشيك، العضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعروف بتصريحاته الحادة وإثارته للجدل، أن شق طريق سريعة تمر في وسط الحرم الجامعي سيبدأ قريبا.

ويأتي هذا الجدل بعد التظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت في جميع أنحاء البلاد في يونيو، وانطلقت بسبب مشروع لإعادة ترتيب محيط حديقة جيزي في وسط إسطنبول.

ومساء اليوم، وبهدف منع أي مظاهرة حول هذه الحديقة التي تحولت رمزا، عمدت السلطات التركية إلى إغلاقها ونشر وحدات من الشرطة في محيطها. وتمركزت مدرعات للشرطة حول الحديقة، فيما وجهت دعوات إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لقمع الشرطة في أنقرة.

وقامت حكومة رجب طيب أردوغان بقمع الاحتجاجات بعنف، فأوقفت المئات في عملية أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح ثمانية آلاف آخرين، ما أثار انتقادات في العالم للحكومة التركية لاسيما في أوروبا.