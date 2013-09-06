فشل المحادثات بين أوباما وبوتين في إزالة التوتر حول سوريا

كتب : ا ف ب منذ 25 دقيقة

عقد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين لقاء ثنائيا بحثا خلاله في الأزمة السورية، اليوم، في سان بطرسبورج، إلا أنهما بقيا متشبثين بمواقفهما، في تجسيد للانقسام العمودي الذي تعانيه مجموعة العشرين ما يثير توترا دبلوماسيا متزايدا.

وانقسمت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى مجموعتين خلال يومين من قمة اتسمت بالتوتر بين المشاركين فيها على خلفية الخلافات بشأن الضربة الغربية المحتملة على سوريا، ما طغى على النقاشات الاقتصادية التي عادة ما تطبع اجتماعات المجموعة.

وطالبت إحدى عشرة دولة على رأسها الولايات المتحدة، في بيان، بـ"رد دولي قوي" على دمشق التي يتحمل نظامها "بوضوح" المسؤولية عن استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، وألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة في مجموعة العشرين التي لم توقع هذا النداء. وهذا الموقف الألماني مرده إلى رغبة المستشارة انجيلا ميركل في التوصل إلى "إجماع أوروبي" في هذه القضية.

وأوباما الذي أكد أن على العالم "ألا يبقى متفرجا"، جاء إلى عقر دار فلاديمير بوتين التي تمثل بلاده أبرز داعمي بشار الأسد، لحشد أكبر دعم لمشروع الضربة على سوريا. ولم يتم التطرق بشكل واضح إلى هذا الخيار العسكري في النداء إلا أن الموقعين أكدوا أن "العالم لا يمكنه الانتظار إلى ما لا نهاية".