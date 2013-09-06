أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

فشل المحادثات بين أوباما وبوتين في إزالة التوتر حول سوريا

Google+ Print
فشل المحادثات بين أوباما وبوتين في إزالة التوتر حول سوريا فشل المحادثات بين أوباما وبوتين في إزالة التوتر حول سوريا

كتب : ا ف ب منذ 25 دقيقة

عقد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين لقاء ثنائيا بحثا خلاله في الأزمة السورية، اليوم، في سان بطرسبورج، إلا أنهما بقيا متشبثين بمواقفهما، في تجسيد للانقسام العمودي الذي تعانيه مجموعة العشرين ما يثير توترا دبلوماسيا متزايدا.

وانقسمت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى مجموعتين خلال يومين من قمة اتسمت بالتوتر بين المشاركين فيها على خلفية الخلافات بشأن الضربة الغربية المحتملة على سوريا، ما طغى على النقاشات الاقتصادية التي عادة ما تطبع اجتماعات المجموعة.

وطالبت إحدى عشرة دولة على رأسها الولايات المتحدة، في بيان، بـ"رد دولي قوي" على دمشق التي يتحمل نظامها "بوضوح" المسؤولية عن استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، وألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة في مجموعة العشرين التي لم توقع هذا النداء. وهذا الموقف الألماني مرده إلى رغبة المستشارة انجيلا ميركل في التوصل إلى "إجماع أوروبي" في هذه القضية.

وأوباما الذي أكد أن على العالم "ألا يبقى متفرجا"، جاء إلى عقر دار فلاديمير بوتين التي تمثل بلاده أبرز داعمي بشار الأسد، لحشد أكبر دعم لمشروع الضربة على سوريا. ولم يتم التطرق بشكل واضح إلى هذا الخيار العسكري في النداء إلا أن الموقعين أكدوا أن "العالم لا يمكنه الانتظار إلى ما لا نهاية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع

8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي