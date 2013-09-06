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"جبهة تحرير فلسطين": انسحبنا من العرض العسكرى بغزة لرفع شعارات رابعة

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"جبهة تحرير فلسطين": انسحبنا من العرض العسكرى بغزة لرفع شعارات رابعة "جبهة تحرير فلسطين": انسحبنا من العرض العسكرى بغزة لرفع شعارات رابعة

قال مصدر فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن انسحاب الجناح المسلح للجبهة كتائب أبو على مصطفى من العرض العسكرى الذى تم ظهر اليوم شمال قطاع غزة، جاء احتجاجا على رفع شعارات خلافية حول .

وأضاف المصدر فى تصريحات مساء اليوم الجمعة، أن كتائب أبو على مصطفى احتجت على رفع عناصر كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس شعار رابعة العدوية والإخوان المسلمين، مؤكدا أن ذلك تجاوز للاتفاق الذى تم بين الفصائل ولا يصب فى مصلحة الإجماع الوطنى الفلسطينى.

وكانت كتائب أبو على مصطفى الجناح العسكرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم انسحابها من العرض العسكرى الذى كانت تشارك فيه إلى جانب كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، ولجان المقاومة الشعبية وكتائب المجاهدين وكتائب المقاومة الوطنية وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب الأحرار، فيما اعتذرت سرايا القدس الجناح العسكرى للجهاد الإسلامى وكتائب الأقصى الجناح العسكرى لفتح عن عدم المشاركة.

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مصر 365

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