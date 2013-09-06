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الرئيس السورى يهنئ الزعيم الكورى الشمالى بالذكرى 65 لقيام بيونج يانج

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الرئيس السورى يهنئ الزعيم الكورى الشمالى بالذكرى 65 لقيام بيونج يانج الرئيس السورى يهنئ الزعيم الكورى الشمالى بالذكرى 65 لقيام بيونج يانج

وجه الرئيس السورى بشار الأسد رسالة تهنئة إلى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ اون بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لقيام كوريا الشمالية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة.

وفى هذه الرسالة التى تلقاها كيم الخميس عبر الرئيس السورى عن "تهانيه الصادقة" لزعيم كوريا الشمالية وشعبها فى الذكرى الخامسة والستين لقيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بحسب الوكالة.

وكرر الرئيس السورى للمناسبة عزم سوريا على تعزيز "علاقات الصداقة والتعاون" بين البلدين.

وحذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس، من الأسلحة الكيميائية التى فى حوزة نظام بيونغ يانغ، لافتة إلى وجود تجارة للسلاح الكيميائى بين كوريا الشمالية وسوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكورية الجنوبية الخميس للصحافيين "نعتقد أن هناك تهريباً للأسلحة الكيميائية بين كوريا الشمالية وسوريا".

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