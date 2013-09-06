أوباما يلقى كلمة الأسبوع القادم للشعب الأمريكى عن سوريا

قال الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، اليوم الجمعة، إنه سيطرح على الشعب الأمريكى مباشرة الأسبوع القادم الموقف بشأن القيام بعمل عسكرى فى سوريا، معترفا بوجود مشاكل لديه فى إقناع الكونجرس بدعم توجيه ضربات لقوات الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال أوباما للصحفيين فى روسيا- حيث كان يحضر قمة مجموعة العشرين- إنه سيلقى كلمة للشعب الأمريكى من البيت الأبيض، يوم الثلاثاء القادم، سعيا لحشد تأييد من الشعب ومن الكونجرس لرد عسكرى على استخدام الحكومة السورية المزعوم لأسلحة كيماوية.

ويواجه أوباما مقاومة كبيرة داخل الكونجرس بشأن تنفيذ الضربات المقترحة إذ لم يحسم عشرات من الأعضاء أمرهم بعد بشأن التفويض باستخدام القوة العسكرية، وتبين نتائج استطلاعات الرأى معارضة جماهيرية قوية للقيام بعمل أمريكى فى سوريا.

وقال أوباما للصحفيين فى سان بطرسبرج، "فيما يتعلق بالأصوات والعملية فى الكونجرس أدرك أن ذلك سيمثل عبئا ثقيلا، إنى أتفهم هذا التشكك، أعتقد أنه فى غاية الأهمية، لذا وحتى نمضى فى العمل قدما على نحو منهجى فإنى أحيل الأمر إلى كل سناتور وكل عضو فى الكونجرس.. وهذا هو ما نقوم به".