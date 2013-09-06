مسئولة بالأمم المتحدة: الأسد لم يستخدم سوى جزء من ترسانته الكيماوية

قالت السفيرة سامانتا باور المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الرئيس السورى بشار الأسد لم يستخدم سوى جزء ضئيل من مخزونه من الأسلحة الكيماوية فى هجوم مزعوم قرب دمشق الشهر الماضى.

وقالت باور التى كانت تتحدث فى مركز أبحاث فى واشنطن "فى حين أن تقييمنا هو أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية فى 21 أغسطس أكثر مما استخدمه فى أى هجوم سابق، إلا أنه لم يستخدم سوى جزء ضئيل من مخزونه الهائل".

وأضافت قائلة "استنفدنا بدائل" العمل العسكرى ضد سوريا، وأضافت أن الأسد لابد وأن يكون عول على حقيقة أن روسيا ستدعمه فى الخلاف حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية، وإنه لمن السذاجة الظن بأن روسيا ستغير موقفها.