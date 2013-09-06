أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئولة بالأمم المتحدة: الأسد لم يستخدم سوى جزء من ترسانته الكيماوية

Google+ Print
مسئولة بالأمم المتحدة: الأسد لم يستخدم سوى جزء من ترسانته الكيماوية مسئولة بالأمم المتحدة: الأسد لم يستخدم سوى جزء من ترسانته الكيماوية

قالت السفيرة سامانتا باور المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الرئيس السورى بشار الأسد لم يستخدم سوى جزء ضئيل من مخزونه من الأسلحة الكيماوية فى هجوم مزعوم قرب دمشق الشهر الماضى.

وقالت باور التى كانت تتحدث فى مركز أبحاث فى واشنطن "فى حين أن تقييمنا هو أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية فى 21 أغسطس أكثر مما استخدمه فى أى هجوم سابق، إلا أنه لم يستخدم سوى جزء ضئيل من مخزونه الهائل".

وأضافت قائلة "استنفدنا بدائل" العمل العسكرى ضد سوريا، وأضافت أن الأسد لابد وأن يكون عول على حقيقة أن روسيا ستدعمه فى الخلاف حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية، وإنه لمن السذاجة الظن بأن روسيا ستغير موقفها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365