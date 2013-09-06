إقالة مديرالمستشفى العام بكفرالشيخ وتكليف “أبو سمرة” بمهامه

أقالت الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، الدكتور لطفي عبد السميع مدير مستشفي كفرالشيخ العام.

وكلفت وكيل الوزارة الدكتور عمرو أبو سمرة، بمهام عمل مدير المستشفي لحين تحسين الحالة الإدارية والتنظيمية للمستشفي .

وكانت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، قد قامت بزيارة لمحافظة كفرالشيخ، الإثنين الماضي، تفقدت خلالها مستشفيات :الرياض المركزي، وبلطيم المركزي، وكفرالشيخ العام، ومعهد الكبد والقلب.

حيث أوصت الوزيرة بتغيير دماء إدارة المستشفي والدفع بقيادات جديدة، بعدما أبدت استيائها من حالة، خلال تفقدها مؤخراً للمستشفيات الثلاث.