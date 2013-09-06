حبس 25 من الإخوان بتهمة حرق مدرسة وأقسام شرطة ومبنى المحكمة والمحافظة ببني سويف

أمر المستشار محمد بسيونى المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبس 25 من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، من بينهم حسن عبدالخالق الشريف نجل مسئول نشر الدعوة بتنظيم الإخوان على مستوى العالم وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومحمد جابرالحداد عضو هئية مكتب حزب الحرية والعدالة ببنى سويف و22 من قيادات الإخوان بسبب التحريض على أعمال عنف فى أحداث الشغب التى وقعت يوم 14 أغسطس، وأدت إلى إحراق مدرسة و4 أقسام شرطة ومحكمة بنى سويف الابتدائية ومبنى المحافظة .

وواجهت النيابة العامة المتهمين بسيديهات وصور لهم اثناء وجودهم أمام الأماكن المحروقة من المنشات الحكومية ببنى سويف والهتافات التى كانوا يطلقوها يوم 14 أغسطس وإلقاء الطوب والحجارة على قوات الشرطة والمشاركة فى تخريب المنشات العام فى بنى سويف .

وكان اللواء زكريا أبوينة مدير المباحث الجنائية والعقيد أركان حرب أسامة حسن قائد قوة التامين ببنى سويف قاد حملة أمنية وتم مداهمة منزل القيادى الإخوانى المعروف المهندس محمد مرزوق نقيب مهندسين بنى سويف داخل منزل والده بحى المرماح ولم يبدى أى مقاومة وعثر معه على جهاز لاب توب ومنشورات وأوراق هامة تخص تنظيم الإخوان .