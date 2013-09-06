“إلكسو” تستنكر اقتحام قوات الإحتلال باحة المسجد الأقصى

استنكرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “إلكسو” اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى ، مؤكدة أن ذلك اختراق وتجاهل لكل المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة “اليونسكو” .

> وذكرت منظمة “إلكسو” – في بيان لها اليوم ” تلقينا بإستياء كبير إقدام سلطات الإحتلال قبل يومين على بناء منصة بالجزء الجنوبي لساحة البراق والملاصق لجدار الأقصى ، وما تسعى إليه من خلال ما يدعى بمخطط شرانسكي الإستيطاني ، لهدم ما تبقى من طريق باب المغاربة”.

> وأكدت حرصها على تنفيذ القرارات الخاصة بمدينة القدس التي اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وسعيها المتواصل لحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والمواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث الإنساني .

> و أهابت بالمنظمات الدولية ذات الصلة بالموضوع ضرورة التحرك السريع لإنقاذ المدينة المقدسة من عبث الاحتلال.

أ ش أ