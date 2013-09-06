«الصحة»: قتيل و24 مصابًا حصيلة اشتباكات الجمعة في 4 محافظات

قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة والسكان، إن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 24 آخرون في اشتباكات جرت، الجمعة، خلال تجمعات ومسيرات في 4 محافظات . وأكد «الخطيب»، في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، أن المصابين، 4 منهم في محافظة دمياط و 2 في شمال سيناء و 5 في الغربية و 13 في الإسكندرية. كان أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي نظموا عدة مسيرات في بعض المحافظات وجرت اشتباكات في محافظات الإسكندرية ودمياط والغربية وشمال سيناء. وأكد «الخطيب» عدم وقوع حالة وفاة ثانية بالإسكندرية، موضحًا أنها وفاة طبيعية ولا علاقة لها بالمظاهرات. وأوضح أن الإصابات ناتجة عن طلقات نارية وخرطوش.

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شبكةعيونالإخبارية

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