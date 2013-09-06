ضبط أحد مستشاري «قنديل» بتهمة حيازة مستندات رسمية

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة مستشار رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، لحيازته أوراقاً ومستندات خاصة بمجلس الوزراء رغم انتهاء تعاقده، وقالت التحقيقات الأولية، إن الجهات المختصة توجهت إلى مكتبه في السيدة زينب، لعمل جرد وتسلم ما بحوزته من عهدة، فعثرت على أوراق رسمية، وتم اصطحابه إلى النيابة لاستكمال التحقيقات. كان المقدم محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قسم السيدة زينب، تلقى بلاغًا من مسؤولين بمجلس الوزراء، قالوا فيه إنهم توجهوا إلى مكتب عمر الزهير، 33 سنة، مستشار رئيس الوزراء السابق لشؤون المعلومات، لتسلم العهدة، بعد عمل الجرد القانوني لمحتويات المكتب، فعثروا على أوراق مهمة ومستندات تخص مجلس الوزراء من المفترض ألا تكون في عهدته.

شبكةعيونالإخبارية

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