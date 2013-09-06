الخارجية الأمريكية: العمل العسكري ضد سوريا لردع نظام الأسد

قالت المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية ماري هارف، إن بلادها تسعى لشن هجمات تهدف إلى شل قدرات القوات السورية النظامية وردع الرئيس بشار الأسد عن الإقدام على استخدام الأسلحة الكيماوية ، خاصة أن الجميع يعلم أنه قد يقدم على ذلك مجدداً.

وأضافت هارف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية، “أن الحديث حالياً لا يدور حول عمل عسكري محدد من حيث الدول المشاركة أو عدد القوات غير أن الأهم هو ردع الرئيس السوري بشارالأسد عن ما يقوم به بحق المدنيين بيد أننا مازلنا بصدد التحضير لذلك العمل العسكري”.

وقالت إن الإدارة الأمريكية تقوم بحشد الجهود العالمية لشن هجمة عسكرية توازياً مع الجهود المبذولة داخلياً من قبل الإدارة لإقناع الكونجرس بالتصويت لصالح شن هجمة عسكرية.

وأضافت، أن أوباما صرح منذ البداية أن الهدف من وراء شن هجمة عسكرية على سوريا لا يرمي إلى اسقاط نظام الأسد فالحل يكمن دائما في الحل السياسي والعودة إلى قرارات مؤتمر جنيف وما تمخض عنه، لافتة إلى المخاوف التي تنتاب الإدارة الأمريكية من وقوع الأسلحة الكيميائية تحت سيطرة الجماعات المتطرفة.

> وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية لحماية المصالح الدبلوماسية الأمريكية في دول المنطقة، أشارت هارف إلى “أن ثمة إجراءات سيتم اتخاذها بشأن أمن السفارات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط فضلاً عن قرارات أخرى سيتم اتخاذها وفقاً لمعلومات وتقييم نقوم بها حالياً وهو ما قمنا به في بيروت حيث نحرص على أمن وسلامة الأطقم الدبلوماسية في أي مكان في العالم، غير أنها رفضت تحديد عدد السافرات التي قد يتم غلقها في منطقة الشرق الأوسط.

أ ش أ