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مسيرة بالتوكتوك وأغنية تسلم الأيادى بالدقهلية ردا على الإخوان

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مسيرة بالتوكتوك وأغنية تسلم الأيادى بالدقهلية ردا على الإخوان مسيرة بالتوكتوك وأغنية تسلم الأيادى بالدقهلية ردا على الإخوان

خرج العشرات من شباب قرية ميت ضافر التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بمسيرة كبيرة بالتوك توك رد على قيام أعضاء جماعة الإخوان، بعمل مسيرة بالقرية وطافت المسيرة كل أرجاء القرية وتفاعلت معه قرية دموه وسط تشغيل لأغنية تسلم الأيادى.

وجاءت المسيرة ردا مسيرة للإخوان رددوا فيها هتافات الإخوان المعادية للجيش والشرطة.

وأشار أحد النشطاء بالقرية إلى أن مسيرة الإخوان لم تستمر طويلا، خوفا من حدوث مصادمات واشتباكات مع الأهالى، خاصة وأن هناك عددا كبيرا جدا من المشاركين فى مسيرة الإخوان من أماكن أخرى خارج القرية.

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