تأجيل رحلات السياحة الألمانية إلى الغردقة حتى نهاية الشهر الحالي

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

قررت شركات السياحة الألمانية تاجيل رحلاتها إلى الغردقة ومدن البحر الأحمر السياحية إلى نهاية سبتمبر الحالى بدلا من منتصف الشهر.

صرح بذلك ماجد القاضى المستشارالسياحى لغرف شركات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب الصعيد، وقال إن الفنادق وشركات السياحة فى البحر الأحمر تلقت منذ أسبوع إخطارا من شركات السياحة الألمانية يفيد استئناف الرحلات وعودة الأفواج السياحية الألمانية ودول غرب أوروبا إلى الغردقة فى 16من سبتمبر، ولكن جاء إخطار آخر جديد يؤكد تأجيل هذه الرحلات وعودة الأفواج السياحية إلى البحر الأحمر حتى نهاية الشهرالحالى، وهو الأمر الذى يهدد كثيرا من الفنادق وشركات السياحة بالإغلاق لاستمرار حظر الدول لرعاياها بعدم السفر إلى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك 256 فندقا ومنتجعا سياحيا فى 4 مدن بالبحر الأحمر يعمل بها 125 ألف عامل بخلاف المهن الأخرى التى تقوم على صناعة السياحة.

وفى سياق متصل، أكد الخبير السياحى مودى الشاعر، لأن السياحة تمرض ولا تموت، وقطاع السياحة شهد انتكاسات عديدة أبرزها حادث الأقصر، وعادت بعدها السياحة، والأن الوضع فى يد الخارجية ووزارة السياحة بسرعة مناقشة قرارات حظر هذه الدول لرعاياها من السفر رغم غضب السائحين من قرارات المنع، وهناك اتصالات أتلقاها يوميا من أصدقاء ألمان يؤكدون رغبتهم فى السفر إلى مصر، ورافضين قرارات الحكومة بالحظر.

وأضاف أن السياحة الداخلية والأفواج المصرية أنقذت الفنادق من الإغلاق الرسمى، لكن المدة قصيرة جدا لإجازات المصريين والموسم الدراسى على الأبواب وهذا يعيد نسب الإشغال إلى أدنى درجاته ربما يصل إلى 5%.