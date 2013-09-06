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البيت الأبيض: 11 دولة في مجموعة العشرين تدعو إلى "رد دولي قوي" ضد دمشق

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البيت الأبيض: 11 دولة في مجموعة العشرين تدعو إلى "رد دولي قوي" ضد دمشق البيت الأبيض: 11 دولة في مجموعة العشرين تدعو إلى "رد دولي قوي" ضد دمشق

كتب : ا ف ب منذ 29 دقيقة

دعت إحدى عشرة دولة في قمة مجموعة العشرين، اليوم، في بيان إلى "رد دولي قوي" على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، مؤكدة أن مؤشرات تدل "بوضوح" على مسؤولية نظام الرئيس بشار الأسد في هجوم كيميائي في 21 أغسطس.

ووقع على هذه الدعوة التي نشرها البيت الأبيض في ختام قمة سان بطرسبورغ، كل من أستراليا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وإسبانيا (التي ليست رسميا عضوا لكنها مدعوة دائمة إلى مجموعة العشرين).

وأورد البيان "ندين بأشد العبارات الهجوم الرهيب بالأسلحة الكيميائية في ضواحي دمشق في 21 أغسطس والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال".

وأضاف أن "الأدلة تؤكد بوضوح مسؤولية النظام السوري عن هذا الهجوم. إننا ندعو إلى رد دولي قوي على هذا الانتهاك الخطير للقواعد والقيم المطبقة في العالم بهدف توجيه رسالة واضحة لعدم تكرار هذا النوع من الفظائع. إن من ارتكبوا هذه الجرائم يجب أن يتحملوا المسؤولية".

وتابع البيان أن "الموقعين طالبوا منذ وقت طويل بقرار قوي يصدره مجلس الأمن الدولي، لكن الأخير" معطل منذ عامين ونصف عام، و"العالم لا يمكنه أن ينتظر نتيجة عملية لا نهاية لها آيلة إلى الفشل".

لكن الأوروبيين الذين وقعوا البيان أكدوا مواصلة السعي إلى "موقف مشترك" في موازاة اجتماع في فيلنيوس يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

والبيان الذي لم يتضمن أي إشارة علنية إلى تدخل عسكري في سوريا، يعكس مجددا انقسام المجتمع الدولي حيال الملف السوري.

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