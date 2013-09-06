"امنع معونة" تطالب بالتصدى للعدوان الأمريكي على سوريا

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 3 دقائق

طالبت حملة "امنع معونة" بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بالوقوف فى وجه الولايات المتحدة الأمريكية، والتصدى للمخطط الصهيو أمريكى، الذى يستهدف منطقة الشرق الأوسط، خاصة الدول العربية، والذى يستهدف الآن سوريا من خلال العدوان عليها.

وقال كريم عليان منسق الحملة، إن الدول العربية مطالبة بعدم التهاون فى القضية السورية، وأن تعمل بكل قوة على التصدى لمحاولة الاعتداء عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الخيار العسكرى لمواجهة بشار سيضر الشعب السوري، مشيرا إلى أنه بالرغم مما تتعرض له الدولة المصرية من حالة إنهاك اقتصادى نتيجة الأحداث الجارية حاليا، إلا أن مصر لن تنسى دور سوريا فى حرب أكتوبر ضد إسرائيل، ما يستوجب أن نقف مع سوريا ضد العدوان الأمريكى المحتمل.