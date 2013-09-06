وليد غنيمة: أسباب النزيف البولى متعددة ويمكن تجنبها بسهولة

للنزيف البولى أسباب متعددة، كما يقول الدكتور وليد غنيمة أستاذ واستشارى جراحة المسالك البولية بطب قصر العينى، ويمكن تجنب النزيف البولى بتجنب هذه الأسباب مثل الالتهابات الميكروبية وغير الميكروبية للمثانة، ومجرى البول، لاسيما عند النساء، بسبب تدخل العوامل الجرثومية عن طريق مجرى البول، وتحدث فى بعض الحالات نتيجة الاتصال الجنسى، لافتا إلى أنه قد تتضمن الأعراض الحاجة الملحة للتبول والألم وإحساس بالحرقة، أثناء التبول بالإضافة إلى رائحة البول وقد تقتصر الأعراض لدى بعض الأشخاص وخاصة الكبار فى السن على البول الدموى المجهرى.

وأضاف غنيمة، أن حصوات الكليتين أو الحالبين أو المثانة، أيضا تسبب فى حدوث نزيف بولى وغالبا لا يكتشف المريض وجودها إلا إذا تسببت بحدوث انسداد فى المسالك البولية أو بدأت بالتحرك خلال الجهاز البولى وقد تسبب آلاماً شديدة تؤدى إلى وجود دم فى البول، بالإضافة إلى أمراض الكلية وإصاباتها التى قد تنتج عن حادث أو بسبب ممارسة الرياضة العنيفة.

لافتاً إلى التضخم الحميد بغدة البروستاتا، يؤدى أيضا إلى نزيف بولى وهى غدة توجد أسفل المثانة محيطة بعنق المثانة لدى الرجال وتبدأ بالتضخم مع تقدم العمر وتسبب هذه الضخامة ضغطاً على عنق المثانة والجزء الخلفى من مجرى البول مما يسبب أعراض انسداد مجرى البول، وكذلك أعراض تهيج ومن الممكن أن يؤدى إلى مضاعفات مثل التهابات الجهاز البولى، وقد يكون النزيف البولى نتيجة سرطان الكلية أو المثانة، بالإضافة إلى أمراض الدم الوراثية مثل أنيميا الدم المنجلية.

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