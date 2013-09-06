أبيدال: برشلونة لم يدفع راتبي أثناء مرضي .. وجوارديولا لم يتركني

باريس، (إفي): يعتقد المدافع الفرنسي إريك أبيدال أن بيب جوارديولا لو ظل مدربا لنادي برشلونة، لما رحل عن الفريق، في الوقت الذي كشف فيه أن النادي الكتالوني لم يسدد راتبه خلال الفترة التي عانى فيها من المرض.

وأكد المدافع، الذي سيكمل في 11 من الشهر الجاري عامه الرابع والثلاثين، في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة صحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية، إن جوارديولا "شخص يقدرني كثيرا، ولازلت على اتصال معه. إنه مدرب عظيم، هو من منحني الفرصة. لو استمر، لكان بقائي ممكنا".

وأعرب أبيدال عن انتقاده لموقف بطل الدوري الأسباني لدى رحيله عنه.

وقال "الأمر الصعب هو استيعاب ما قاله البرسا في مؤتمري الصحفي الأخير. عندما قال إنه كان قرارا مهنيا، لقد تسبب ذلك في شكوك لدى أندية أخرى".

ونفى المدافع الفرنسي أن يكون الأمر متعلقا بمشكلات مالية بينه وبين برشلونة.

وقال "لم تكن مسألة أموال. والدليل أنه خلال كل الأشهر التي كنت مريضا فيها، لم يدفع لي النادي".

وقضى مدافع منتخب "الديوك" ستة مواسم مع الفريق الكتالوني، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته هذا الصيف رغم تعافيه من السرطان وجراحة لزرع الكبد، لينضم للفريق الثري العائد للدرجة الأولى في فرنسا.

وقال أبيدال إنه سعيد مع ناديه الحالي موناكو، حيث يحظى "بثقة رئيس النادي ومدربه"، وهو ما سمح له بالعودة إلى المنتخب، حيث يشارك أساسيا الليلة في مباراة مهمة أمام جورجيا، في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014.

وبعد أن لعب خلال الجانب الأكبر من مشواره في مركز الظهير الأيسر، بات أبيدال يلعب الآن كقلب دفاع وهو المركز الذي قال إنه يقتضي قدرا "أكبر من الانتباه والتركيز"، لكنه يراه "أكثر سهولة بالنظر إلى عامل السن".