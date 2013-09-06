بعد انضمامه بأيام.. ديميكيليس يغيب 6 أسابيع عن سيتي للإصابة

لندن، (إفي): يغيب المدافع الأرجنتيني مارتين ديميكيليس، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن الملاعب ستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال أحد التدريبات.

وأعلن المان سيتي في بيان على موقعه الإلكتروني إن الفحوصات الطبية كشفت أن ديميكيليس (32 عاما) يعاني من إصابة في أربطة الركبة لا تستلزم تدخلا جراحيا.

وانضم ديميكليس إلى مانشستر سيتي بعقد لموسمين بعد أن توصل الفريق الإنجليزي لاتفاق الأحد الماضي مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان ديميكيليس قد انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد في 11 يوليو بعد انتهاء تعاقده مع مالاجا الإسباني، ولم يشارك مع فريق العاصمة الإسبانية في أي لقاء رسمي، بل خاض معه فقط ثلاث مباريات ودية.

ولعب قلب الدفاع الأرجنتيني إجمالا 102 مباراة رسمية مع مالاجا خلال موسمين ونصف الموسم، منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2011. ومن بين تلك المباريات 11 في دوري الأبطال، التي سيعود إليها في سبتمبرالجاري مع السيتي.