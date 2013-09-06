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وفد الفنانين العرب يصل الخرطوم 17 سبتمبر لدعم السودان

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وفد الفنانين العرب يصل الخرطوم 17 سبتمبر لدعم السودان وفد الفنانين العرب يصل الخرطوم 17 سبتمبر لدعم السودان

كتب : أ ش أ الجمعة 06-09-2013 19:04

يصل إلى الخرطوم، في 17 سبتمبر، وفد من الفنانين العرب، يضم محمد صبحي ويحيى الفخراني وحسن حسني ولطفي لبيب، وعددا من الفنانين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس حملة مبادرة الشباب العربي الإفريقي علي صابر سيد، إن الفنان محمد صبحي سيعلن خلال الزيارة عن مسلسل "سنبل في السودان" في مؤتمر يعقد - بقاعة الصداقة بالخرطوم - مشيرا إلى أن المسلسل سيتناول الإنجازات التي قامت بها السودان من مشاريع.

وأوضح أنه سيتم عقد مجموعة من ورش العمل لمدة أربعة أيام لمراجعة النص مع الجهات المختصة، والتي تضم اتحاد الفنانين ووزارة الثقافة السودانية، وأشار إلى أنه سيتم تكوين لجنة من وزارة الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والرعاية الاجتماعية للحملة، فضلا عن الحملة الكبرى التي يجرى الإعداد لها لإنشاء أكبر مركز لأمراض الكلى بالسودان، تم الإعلان عنه بالسفارة السودانية بالقاهرة.

وأضاف أن الوفد الفني يقود حملة أيضا لأجل المتضررين من السيول والأمطار بالتركيز على المدارس، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول الإعلامية الشهيرة أوبرا، ومشاركتها في الحملة وقيادتها حملة لصالح مستشفى سرطان الأطفال بالسودان، وقال إن الوفد الفني سيقوم بزيارة برفقة الإعلاميين لعدد من المناطق منها "سد مروى وولاية البحرالأحمر وكسلا والجزيرة".

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