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حزن في فرنسا بعد وفاة الممثلة الكوميدية فاليري بنجويجي بعد صراع مع السرطان

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حزن في فرنسا بعد وفاة الممثلة الكوميدية فاليري بنجويجي بعد صراع مع السرطان حزن في فرنسا بعد وفاة الممثلة الكوميدية فاليري بنجويجي بعد صراع مع السرطان

كتب : أ ش أ منذ 53 دقيقة

يعيش الفرنسيون هذه الأيام، حالة من الحزن الشديد إثر رحيل الكوميديانة الفرنسية فاليري بنجويجي أمس الأول عن 47 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وهي التي طالما رسمت البسمة وأمتعت الجميع بأفلامها الكوميدية وحس الفكاهة الذي كانت تتمتع به.

وذكرت مجلة "باري ماتش" الفرنسية، أن الصدمة كانت كبيرة على الجميع، خاصة أنها حاربت وناضلت كثيرًا ضد مرض السرطان وكانت قد ظهرت مؤخرًا في بطولة فيلم "رولون جاروس" قبل بضعة أشهر، وغطت رأسها بإيشارب بعد أن فقدت شعرها من جراء علاجها من هذا المرض اللعين وكان الأمل يحدو الجميع بأن يكلل علاجها بالشفاء.

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