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أوباما يشيد بنشاط المجتمع المدني في روسيا

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أوباما يشيد بنشاط المجتمع المدني في روسيا أوباما يشيد بنشاط المجتمع المدني في روسيا

كتب : أ ف ب منذ 6 دقائق

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنشاط المجتمع المدني في روسيا، وذلك خلال لقائه ناشطين روس إثر قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبورج.

وقال الرئيس الأمريكي خلال استقباله اليوم ناشطين دفاعا عن حقوق الإنسان وحقوق المثليين والبيئة وحرية الصحافة، إن "الأنشطة الممثلة هنا أساسية لتنمية روسيا، وأنا فخور جدا بهذا العمل".

وأضاف خلال اللقاء القصير الذي جرى قبيل مغادرته روسيا: "في روسيا والولايات المتحدة وكل أنحاء العالم، يكمن الدور الجزئي (لأي) حكومة جيدة في ترك هامش للمجتمع المدني".

وكان هذا اللقاء منتظرا خصوصا لدى الناشطين الروس المثليين الذين ينددون بالقانون المناهض للترويج للمثلية، الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو.

ووجه أوباما انتقادا شديدا لهذا القانون، الذي يشكل جزءا من الموضوعات التي ساهمت في تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

كذلك، يبدي الأمريكيون قلقهم حيال قانون آخر صدر أخيرا في روسيا، يدين المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا خارجيا.

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