سفير مصر بإيطاليا: التطورات بالمنطقة تحتم على العديد من القوى الدولية التحلي بالحكمة

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سفير مصر في إيطاليا عمرو حلمي أكد فى مقابلة إعلامية مع وكالة "أدنكرونوس" الإخبارية الإيطالية، أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت مدعوة الآن وأكثر من أي وقت مضي لإدراك حقيقة الثورة الشعبية التي حدثت في الثلاثين من يونيو.

وأوضح حلمي أن التطورات التي تشهدها المنطقة باتت تحتم علة العديد من القوى الدولية التحلي بالحكمة والامتناع عن تكرار أخطاء الماضي، وهو ما يستلزم دعم هذه الدول للثورة المصرية وتأييد خارطة الطريق التي يسعي من خلالها لشعب المصري إلى إرساء دعائم الحكم الديمقراطي القائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث أن حلمي طالب خلال المقابلة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته من خلال إدانة أعمال العنف والإرهاب، ودعم السلطات المصرية في حربها ضد الإرهاب للحفاظ على الاستقرار ومواصلة مصر لدورها البناء كقوة داعمة للسلام على المستويين الإقليمي والدولي.