قائد المنطقة المركزية: سنضع محاولة اغتيال وزير الداخلية في اعتبارنا قبل تخفيف "الحظر"

كتب : محمد عاشور منذ 13 دقيقة

قال اللواء توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية العسكرية، إنه تم تخفيف مدة حظر التجوال في الأسابيع السابقة، بناءً على استقرار نسبي للحالة الأمنية في الشوارع.

وحذّر توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المواطنين من التواجد في الشوارع أثناء فترة الحظر، مشيرًا إلى أنه تتم دراسة الحالة الأمنية للوقوف على إمكانية تخفيف حظر التجوال من عدمها، منوهًا على أن أحداث الأمس من محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ستوضع في الاعتبار أثناء دراسة الحالة الأمنية.

وعن تصريحات الإعلاميين لعبور الأكمنة أثناء فترة الحظر، أكد قائد المنطقة المركزية العسكرية، أن القوات وفرت تصريح عبور "لحامله" لمساعدة العاملين في المؤسسات الإعلامية.