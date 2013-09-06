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اختيار المستشار محمد عبدالسلام ناطقا باسم الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل الدستور

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اختيار المستشار محمد عبدالسلام ناطقا باسم الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل الدستور اختيار المستشار محمد عبدالسلام ناطقا باسم الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل الدستور

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين الجمعة 06-09-2013 17:34

وافق ممثلو الأزهر من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور على اختيار المستشار محمد عبدالسلام، المستشار الدستوري والقانوني لشيخ الأزهر، ناطقا رسميا باسم ممثلي الأزهر فيما يتعلق بتعديلات الدستور. جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر بممثلي الأزهر بلجنة تعديل الدستور.

أكد شيخ الأزهر ضرورة الحرص على التوافق على التعديلات الدستورية، لأن مستقبل لا يمكن أن يستقل بصياغته فصيل بعينه.

وطالب شيخ الأزهر، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينسب للأزهر وممثليه باللجنة من أخبار وتصريحات.

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