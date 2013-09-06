"الصحة" بدمياط: 4 مصابين في اشتباكات الإخوان والأهالي دون وفيات

"الإخوان" تعلن وفاة أحد أعضائها في اشتباكات كفر البطيخ

كتب : سهاد الخضري الجمعة 06-09-2013 17:55

أكد الدكتور حمدي حواس وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن عدد الإصابات التي وقعت جراء الاشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول والأهالي بمدينة كفر البطيخ بلغ 4 حالات، وتم نقلهم إلى مستشفى الأزهر الجامعي وطوارئ المنصورة، مضيفا: أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع حالات وفاة.

من جهة أخرى، نفى السيد العشماوي رئيس وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، وفاة أحد أنصار الإخوان في الاشتباكات.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى الأزهر الجامعي لـ"الوطن" سوء الحالة الصحية لإبراهيم سليم أحد أنصار الإخوان، وأنه لا يزال بغرفة العمليات، فيما أعلنت جماعة الإخوان بدمياط، وفاته وخروج جنازته مساء اليوم من المسجد الكبير بكفر البطيخ.