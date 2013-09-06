ميركل: اتفاق واسع النطاق بين زعماء العشرين على بدء عملية سياسية بسوريا

كتب : رويترز منذ 47 دقيقة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد اختتام اجتماع قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرج في روسيا اليوم إن هناك اتفاقا على نطاق واسع بين زعماء مجموعة العشرين على الحاجة لبدء عملية سياسية في سوريا رغم تباين وجهات النظر حول الصراع.

وأضافت ميركل للصحفيين بعد القمة "الليلة الماضية تحدثنا عن سوريا وكانت الخلافات كالمتوقع. وهناك اتفاق على نطاق واسع بأنه يتعين بدء عملية سياسية. يحدوني الأمل في أن تساعد دول مثل روسيا والصين أيضا حتى يتسنى عقد مؤتمر جنيف 2".

كما ضغطت ميركل من أجل صدور تقرير مفتشي الأمم المتحدة الذي طمأنها الأمين العام للأمم المتحدة بأنه سيصدر قريبا.