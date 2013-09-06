تشكيل لجنة اختيار أفلام الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

كتب : أ ش أ منذ 36 دقيقة

أعلن سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن تشكيل لجنة اختيار أفلام الدورة الثالثة للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 24 مارس من العام المقبل.

وقال السيناريست سيد فؤاد، إن إدارة المهرجان استقرت على اختيار السيناريست عطية درديري رئيسًا للجنة اختيار الأفلام، حيث تتكون اللجنة من المخرج أحمد رشوان، والمؤلفة وسام سليمان، والناقد فاروق عبدالخالق، والمخرج سعد هنداوي، والمخرج محمود سليمان.

وكانت مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني، أعلنت عن تكوين مجلس أمناء الدورة الثالثة للمهرجان برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، وعضوية كل من د.عماد أبوغازي وزير الثقاقة الأسبق، والسفير د.عزت سعد، والفنانة يسرا، والمخرج خالد يوسف، والفنان خالد صالح والفنان فتحي عبدالوهاب والناقد سمير فريد، والمنتج السينمائي محمد العدل، ونقيب السينمائيين مسعد فودة، ورئيس المركز القومي للسينما كمال عبدالعزيز.