نسمة محجوب تنضم لأسرة أوبريت "سلامتك يا مصر"

كتب : هشام أمين منذ 16 دقيقة

انضمت المطربة الشابة نسمة محجوب، لمجموعة الفنانين المشاركين فى الأوبريت الغنائي الضخم "سلامتك يا مصر"، الذي كتب كلماته وائل غريانى، ولحنه أشرف سالم.

وكان من المفروض الانتهاء من تسجيل وتصوير الأوبريت نهاية الأسبوع الماضى، لكن تم التأجيل فى اللحظات الأخيرة بسبب صعوبة تجميع كل النجوم المشاركين بالأوبريت على مدى يومين متتاليين، ولذلك تأجل لمنتصف الأسبوع المقبل.

ويشارك فى الأوبريت من المطربات ديانا حداد وغادة رجب وياسمين نيازى ودوللى شاهين وأمينة وسوما، إلى جانب عدد من الفنانات منهم علا غانم وروجينا ونهال عنبر ورزان مغربى ونرمين ماهر.

وقالت نسمة إنها سعيدة بالمشاركة فى هذا الأوبريت الوطنى، وهو أقل شيء يمكن أن تشارك به فى عبور مصر لهذه المرحلة، وأنها تتمنى أن يخرج بمجموعة الأصوات المميزة المشاركة فيه بأحسن صورة.

من ناحية أخرى، تنتهى نسمة خلال أيام من أغنية وطنية جديدة بعنوان "قد الدنيا"، وهى من كلمات نادر عزت وألحان خالد البكرى.