المعاملة العادلة تقلل من الغيرة المفرطة بين التوائم

الغيرة بين التوائم كانت موضوع سؤال إحدى القارئات التى قالت إن لديها ابنتين توأم، إحداهما تغار من الأخرى وتحاول خنقها باستمرار، وعند محاولة الأم للفصل بينهما يزداد عنفها فى التعامل مع أختها، وتتساءل القارئة عن كيفية التعامل مع هذه الحالة؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى، الذى يؤكد على أن الغيرة بين الأشقاء واردة وتزداد فى حالة التوائم، وهنا تكون الأم مطالبة بأن تتعامل معهما بالمثل تماما، وعندما تعطى لأحدهما لعبة أو أى شىء مشابه، لابد أن تعطى للآخر، مثيلتها تماما بنفس اللون والشكل حتى لا يشعر أحدهما بالتفرقة، ويزداد غيرة من الآخر، مشيرا إلى أن بعض الأمهات قد تتجه للصراخ فى وجه الأطفال نتيجة الضغط النفسى خاصة، عندما يكون أحدهما أكثر شقاوة من الآخر، وهنا يتولد نوع من العدائية التى يمكن أن تخرج عن إطار التحكم، لذلك فإن الأم عليها أن تتحكم فى انفعالاتها وتراعى عدم المبالغة فى تدليل أحد الأطفال دون الآخر.

وهناك بعض النصائح التى يقدمها بحرى للأمهات حتى تتجنب الغيرة المفرطة بين التوائم ومن أهمها:

> 1- الحرص على استخدام سياسة الثواب والعقاب فى أى تصرف يقوم به الأطفال مع ضرورة عدم التراجع فى القرارات لان ذلك يؤدى الى غياب المصداقية.

> 2- لابد من إشراك الأب فى أى صراع يحدث بين الأطفال بشكل ايجابى حتى لا تتحمل الأم كل العبء بمفردها.

> 3- المناقشة المستمرة مع التوأم والتأكيد على ضرورة تبادل الحب بينهما.

> 4- ضرورة استخدام النظام فى كل الأمور التى تخص التوأم.

>