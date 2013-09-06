أمن سوهاج يشن حملة أمنية مبكرة بمركز طما‎

قامت حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواءإبراهيم صابر وقيادات قطاع الشمال بمركز شرطة طما اشترك فيها ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين وقسم المرافق بالتنسيق وفرع الأمن العام ومدعومة بقوات من إدارة قوات الأمن لتحقيق الانضباط بالطريق العام وضبط المخالفين من سائقي سيارات الأجرة والباعة الجائلين ورفع وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والمرور والعمل علي تحقيق سيوله مرورية بالشوارع والميادين وكذا ضبط المخالفات التموينية .

وقد أسفرت جهود الحملة في مجال المخالفات المرورية عن ضبط 104 مخالفة مرورية تنوعت بين سحب تراخيص وتصالح وحجز سيارات بدون ترخيص وفي قضايا التموين تم ضبط 10 مخالفات تموين وفي مجال المرافق تم ضبط عدد 231 مخالفة مرافق تنوعت بين اشغال طريق وازالة اشغالات ومخالفات نظافة ومنشاة بدون ترخيص .

و فـي مجال تنفيذ الأحكام :- تم ضبط 90 حكم جزئي، 15 حكم مستأنف، كما تم ضبط المدعو “أحمد فاروق محمد عبدالحميد” المقيم – طما فى القضية رقم 465 جنايات طما لسنة 2013م والمقيدة برقم 17 ك شمال سوهاج والمقضي فيها غيابيا 5 سنوات لجلسة 28/5/2013م بتهمة سلاح .

تم ضبط كلًا من المدعو”محمود سيد فتحى” المقيم التحرير – طما فى القضية رقم 7958 جنايات طما لسنة 2013م بتهمة مخدرات [ مؤبد ]، المدعو جمال جاد الكريم محمد زوين سن 63 عامل ومقيم شرق البلد – طما في القضية رقم 1368 لسنة 2013م أدارى طما شروع في قتل .

> و فـي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط عدد” 2″ قضية تم ضبط المدعو”عماد عادل زاخر نخله “سن 33 حاصل علي ليسانس أداب ويقيم دائرة مركز طما وبحيازته عدد”12000 قرص مخدر [ ترامادول ] – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3145 إداري مركز طما لسنة 2013 .

> والمدعو محمد مصطفي علي سن 33 عامل ويقيم بناحية ساحل طما – دائرة مركز طما وبحيازته عدد”كمية من نيات البانجو وعدد”10″ قرص مخدر – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3141 إداري مركز طما لسنة 2013 .

> و فـي مجال ضبط الأسلحة النارية تم ضبط المدعو ” نور العارف جاد العارف “سن 20 عامل ويقيم دائرة مركز طما وبحيازته عدد”9″ طلقات عيار 7.62 × 39 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3140 إداري مركز طما لسنة 2013 و فـي مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط عدد”1″ قطعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.