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«الداخلية»: القبض على 14 «إخوانيَا» في 7 محافظات تنفيذًا لقرارات النيابة

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«الداخلية»: القبض على 14 «إخوانيَا» في 7 محافظات تنفيذًا لقرارات النيابة «الداخلية»: القبض على 14 «إخوانيَا» في 7 محافظات تنفيذًا لقرارات النيابة
قالت وزارة الداخلية في بيان لها، الجمعة، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 14 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بمحافظات القليوبية، والبحيرة، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، وبني سويف، وأسيوط، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم. وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والأمن المركزي ضبطت، فجر الجمعة، 14 من العناصر المطلوبة في 7 محافظات، وأن واقعة الضبط تمت بمحل إقامة المتهمين، وأن القوات عثرت بحوزتهم على مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية والمطبوعات، و50 أسطوانة مدمجة، ومجموعة من الكتب الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين. وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وجار استكمال ضبط باقي المتهمين من العناصر المطلوبة لجهات التحقيق.

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