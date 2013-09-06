مصريون بالخارج يدشنون حملة على «فيس بوك» لتتبع شبكة تنظيمات الإخوان العالمية

دشّ

ن نشطاء مصريون بالخارج حملة سموها «المشروع المصري نحو خريطة للتنظيمات الدينية» «إيبروم -

EPROM

» أو

Egyptian Project for «Religious Order Mapping»

»، وتهدف إلى رسم خريطة تسمح بتتبع شبكات التنظيمات الدينية حول العالم، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، وكشف التداخل بينها وبين كيانات ومنظمات قائمة بأنشطة اجتماعية أو ثقافية أو خدمية أو دعوية، متصلة مباشرة أو تحت غطاء بالجماعات الدينية التي تعمل خارج نطاق الدول المضيفة.

MSA

MSA

MSA