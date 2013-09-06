مصر تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني..وأول شحنة فى نوفمبر

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 60 ألف طن قمح روماني من خلال مناقصة عالمية لإنتاج الخبز المدعم بسعر 251 دولار للطن.

وقال محمود دياب المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين أن التوريد سيبدأ أول نوفمبر ولمدة 10 أيام علماً بأن تلك المناقصة هي التاسعة .

وكان الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين قد صرح فى وقت سابق بأن الوزارة تقوم بإستيراد الأقماح من عدة دول وليس دولة بعينها ، حيث يتم الإستيراد من أمريكا وروسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً.

> وشدد على أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانىء الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية ، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانىء المصرية.

أ. ش. أ