أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مصر تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني..وأول شحنة فى نوفمبر

  • 3
Google+ Print
مصر تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني..وأول شحنة فى نوفمبر مصر تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني..وأول شحنة فى نوفمبر

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية على شراء 60 ألف طن قمح روماني من خلال مناقصة عالمية لإنتاج الخبز المدعم بسعر 251 دولار للطن.

وقال محمود دياب المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين  أن التوريد سيبدأ أول نوفمبر ولمدة 10 أيام علماً بأن تلك المناقصة هي التاسعة .

وكان الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين قد صرح فى وقت سابق بأن الوزارة تقوم بإستيراد الأقماح من عدة دول وليس دولة بعينها ، حيث يتم الإستيراد من أمريكا وروسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً.
> وشدد على أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانىء الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية ، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانىء المصرية.

أ. ش. أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم