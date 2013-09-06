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مركز حقوقي: الإعتداء علي وزير الداخلية عودة للإرهاب

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مركز حقوقي: الإعتداء علي وزير الداخلية عودة للإرهاب مركز حقوقي: الإعتداء علي وزير الداخلية عودة للإرهاب


> أدان المركز الدولي للحوار، الحادث الذي تعرض له اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصرى، أمس الخميس، وأسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن المكلفين بحراسة الوزير، وعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث الإجرامي .

وقال المركز، في بيان رسمى له اليوم الجمعة، إن تلك المحاولة هى عودة للإرهاب الأسود من جديد إلى ، بعدما غاب عنها لسنوات بعد القضاء عليه في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن منفذي ذلك الحادث الغادر إرهابيون ولا بد من التعامل الأمني القوى معهم، منعا لتكرار جريمتهم، وحتى لا تتسع لتطال فئات ومناطق أكبر بالمجتمع المصري المسالم.

ومن جانبه طالب فرحات جنيدي، مدير المركز، وزارة الداخلية بكامل أجهزتها خاصة الأجهزة المعلوماتية، بالعمل على تكبيل أيدي دعاة العنف وحاملي السلاح، مع ضرورة التعامل الأمني القوى مع قوى الإرهاب والتطرف في المجتمع المصري، مؤكدا أن عودة مصر للتنمية والازدهار لا يمكن أن تتم بدون أمن قوي، يبسط سيادة الدولة على أراضيها، ويمكنها من فرض قوة القانون على الجميع.

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