اختناق عشرات الفلسطينين لقمع الإحتلال الإسرائيلي مسيرة فى رام الله

أصيب عشرات الفلسطينين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع بعد أن قمعت قوات الإحتلال مسيرة قرية بلعين غرب رام الله الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع القرية ورددوا الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المشاركين عند وصولهم إلى الأراضي المحررة بالقرب من جدار الفصل العنصري ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأوضحت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والإستيطان في بلعين أن مسيرة هذا الأسبوع تأتي تضامناً مع الأسرى الأبطال وضد الهجمة الشرسة التي يقوم بها المستوطنون ضد المسجد الأقصى.

أ ش أ