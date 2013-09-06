منّة شلبي:لا توجد خلافات في "نيران صديقة"

دائماً تحرص على التقرّب من جمهورها بشكل جعلها تختار أعمالها بعناية. وبالرغم من صعوبة فهم طريقة تفكيرها، إلا أنها في النهاية تقدّم أعمالاً مختلفة وضعتها في المقدّمة بدون أدنى شك لدرجة أنها أصبحت واحدة من النجمات "السوبر ستار" في الفن المصري. نتحدّث عن منّة شلبي التي وصلت للعالمية بعرض فيلمها الأخير "بعد الموقعة" في مهرجان كان. كما قدّمت مغامرة فنيّة خاصة في رمضان من خلال مسلسل "نيران صديقة" الذي شاركت فيه مع مجموعة من النجوم الشباب منهم رانيا يوسف وكندة علوش. وعمرو يوسف، وقبلت أن تقود التحدّي بهذه المجموعة. التقينا منة شلبي لنتعرّف على تفاصيل العمل وكواليسه وأموراً أخرى في حياتها الفنية والخاصة.

ما الذي جذبك لتقديم مسلسل «نيران صديقة»؟

كنت أرغب في تقديم فكرة غير تقليدية، وعندما وجدت هذا العمل تمسّكت به وقرّرت على الفور تقديمه لأنه لا يحمل موضوعاً واحداً بل يطرح العديد من القضايا بداخله. المسلسل خالٍ تماماً من الفلسفة بل هو يطرح قضايا الشباب بشكل مثير وشيّق، وكل العاملين فيه بذلوا مجهوداً هائلاً انعكس على المشاهد خلال شهر رمضان بشكل إيجابي.

لماذا قرّرت دخول دراما رمضان بعمل بطولة جماعية وهل ستعتمدين هذه التجربة في الفترة المقبلة؟

الموضوع أهم عندي بكثير من البطولات ولا فرق لديّ سواء كنت البطلة الوحيدة أو مع مجموعة من النجوم. والعمل هنا طبيعته تحتاج إلى البطولة الجماعية ومعي مجموعة من الزملاء المتميّزين.

قيل إن هناك مشكلات بين فريق العمل، فهل هذه الخلافات حقيقية؟

(تضحك)... لا توجد خلافات داخل العمل ولا التتر. والأمور كلّها تسير بشكل طبيعي وبدون أي أزمات. وكل مشاهدنا تظهر حالة الحب التي جمعتنا لأننا لا نرغب جميعاً سوى في تقديم عمل قوي يسهم في زيادة محبّتنا لدى الجمهور. وأنا بطبعي لا أحب على الإطلاق المشكلات، وكل ما أرغب به الانتهاء من عملي بصورة جيدة، وعدا ذلك لا يشغلني أي شيء آخر.

والحقيقة أنني أحب الإشادة هنا بالمخرج خالد مرعي لأنه يقدّم في هذا العمل تجربة فنية خاصة. والصورة في هذا العمل مختلفة تماماً عمّا قدّمت من قبل، لأنها رائعة. وهناك تكنيك جديد جعل المشاهد سعيداً بما تابعه من مشاهد.

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