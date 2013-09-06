ألفت عمر تضع مولودها الأول في أمريكا

القاهرة ـ أحمد عاشور

أعلنت الفنانة ألفت عمر أنّها وضعت اليوم مولودَها الأول سليم. وقد جاء الإعلان عبر حسابها الشخصيّ على موقع "فيس بوك"، حيث أعلنت أنّها في غاية السعادة بعد أن أنعم الله عليها بطفل رقيق وجميل.

وأشارت عمر إلى أنّها تشعر بتعب شديد، بسبب آلام الولادة، وقالت: "كلّه يهون من أجل "سولي"".

ألفت أنجبت مولودها في الولايات المتحدة، حيث ستمكث لفترة هناك، من أجل استرداد عافيتها، قبل أن تعود إلى القاهرة.

يُذكر أنّ ألفت تزوّجت برجل الأعمال أحمد لطفي، عقب قيام ثورة يناير/كانون الثاني بفترة وجيزة، وقدّمت عدداً من الأعمال الفنيّة. لكنّها قرّرت الغياب عن الساحة الدراميّة هذا العام من أجل الإنجاب.