دنيا سمير غانم بـ"الجينز" على غلاف ألبومها

ابتعدت الفنانة دنيا سمير غانم عن الشكل التقليديّ للمطربات اللواتي يضعن صورهنّ على أغلفة ألبوماتهنّ، حيث يحرصن على ارتداء الفساتين؛ فهي قد قامت بارتداء ملابس بسيطة للغاية على غلاف أوّل ألبوماتها، والذي حمل عنوان "واحدة تانية خالص"، إذ ظهرت بـ "الجينز".

ووصلت دنيا إلى اعتماد هذا الشكل بعد عدّة جلسات مع بعض القائمين على شركة إنتاجها، كما استعانت برأي شقيقتها "إيمي" التي لديها خبرة كبيرة في عالم الأزياء والموضة، والتي كثيراً ما تستشيرها دنيا في ملابسها.

ومن المزمع أن يتمّ طرح الألبوم، خلال الأسبوع المقبل، إذا لم تطرأ مستجدّات على الوضع الراهن في مصر.