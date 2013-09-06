فصائل المقاومة بغزة تدعو الفلسطينيين للانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلى

دعت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة الشعب الفلسطينى فى الضفة والقدس والأراضى المحتلة للانتفاضة بوجه الاحتلال الإسرائيلى، قائلة إنه "لم يعد لدينا خيار إلا المواجهة مهما كلفتنا من أثمان".

وأضافت الفصائل، فى مؤتمر صحفى عقدته بعد صلاة الجمعة عقب عرض عسكرى نظمته شمال قطاع غزة، "يجمعنا هم واحد كبير هم الوطن وقضاياه الكبيرة، القدس والاستيطان والأسرى واللاجئين والحصار، وتتلاشى دونه هذه الهموم كل الخلافات الصغيرة فإن اختلفنا فى جزئيات فنحن نتجمع تحت مظلة كبيرة هى الوطن".

وشارك المئات من عناصر فصائل المقاومة فى قطاع غزة، فى العرض العسكرى، للتأكيد على استعداد المقاومة فى مواجهة أى عدوان ورفضا للمفاوضات مع الاحتلال وإعادة الفوضى والفتنة للقطاع.وشاركت فى العرض كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، وكتائب أبو على مصطفى الجناح العسكرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولجان المقاومة الشعبية وكتائب المجاهدين وكتائب المقاومة الوطنية وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب الأحرار، وقاطعته سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى.

وأشارت الفصائل- فى المؤتمر الصحفى- إلى أن الشعب الفلسطينى يمر بأدق مراحله على مدار تاريخ الاحتلال، متمثلة بتسارع المحتل فى إنهاء قضية القدس من خلال العمل المتواصل على تهويدها وتقسيم الأقصى مرحليا، وشددت على أن قضية الأسرى على رأس أولويات عملها، وأنها تتابع همومهم يوما بيوم، ووعدت الأسرى بأن يوم التحرير قادم وبكل قوة، مذكرة بقدرة المقاومة على تحرير الأسرى من خلال صفقة "وفاء الأحرار".