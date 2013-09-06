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كيرى يبدأ جولة أوروبية للترويج للعدوان على سوريا

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كيرى يبدأ جولة أوروبية للترويج للعدوان على سوريا كيرى يبدأ جولة أوروبية للترويج للعدوان على سوريا

بدأ وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، اليوم الجمعة، جولة فى أوروبا لحشد أكبر دعم ممكن من نظرائه الأوروبيين لمشروع العدوان على سوريا ولإجراء لقاءات مع مسئولين فى الجامعة العربية والرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وغادر كيرى، فى زيارته الخارجية الـرابعة عشرة فى خلال ستة أشهر، واشنطن صباح اليوم متوجها على التوالى إلى ليتوانيا، باريس ولندن، على أن يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين المقبل.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكى إلى أن كيرى سيلتقى، إضافة إلى اجتماعاته مع المسئولين الليتوانيين غدا السبت، "وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى (الـ28) فى جلسة غير رسمية"، حيث إن ليتوانيا تترأس حاليا الاتحاد. واكتفت بالقول إن الوزراء "سيجرون محادثات تتناول الشرق الأوسط، خصوصا سوريا، والمفاوضات المباشرة الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ومن المتوقع وصول كيرى مساء غدا إلى باريس لإجراء لقاءات مع السلطات الفرنسية، أقرب حلفاء واشنطن فى الضربة المحتملة على سوريا.

إلى ذلك، تستضيف العاصمة الفرنسية الأحد لقاء بين وزير الخارجية الأمريكى ومسئولين من الجامعة العربية، فى ظل إبداء دول عربية استعدادها لدعم العدوان على سوريا وانخراط دول عربية أيضا فى إعادة إطلاق عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية.

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مصر 365

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