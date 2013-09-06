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“الجزائر” تدين محاولة اغتيال وزيرالداخلية بسيارة مفخخة

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“الجزائر” تدين محاولة اغتيال وزيرالداخلية بسيارة مفخخة “الجزائر” تدين محاولة اغتيال وزيرالداخلية بسيارة مفخخة

أدانت الجزائر بشدة محاولة الإغتيال التي استهدفت وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم ، فضلاً عن إدانتها المطلقة للإرهاب بكافة أشكاله .

وقال عمار بلاني المتحدث بإسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية  إن بلاده  تدين بأشد العبارات المحاولة الجبانة لإغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم وتؤكد أنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله وأيا كانت دوافعه ، مكرراً تضامن الجزائر العميق مع الشعب المصري الشقيق .
> وأعرب عن أمل بلاده فى يستعيد أمنه واستقراره في أقرب فرصة لتلبية تطلعات الشعب المصري في ظل الإحترام الكامل لسيادته.
> أ ش أ

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