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أنصار المعزول بالغردقة يغلقون ميدان السقالة ويتحرشون بالسيارات

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أنصار المعزول بالغردقة يغلقون ميدان السقالة ويتحرشون بالسيارات أنصار المعزول بالغردقة يغلقون ميدان السقالة ويتحرشون بالسيارات

كتب : إيهاب العجمي الجمعة 06-09-2013 15:45

وسط غياب تام لقوات الشرطة أغلق العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ميدان السقالة بالغردقة، وأعاقوا حركة المرور، وتوجه البعض منهم إلى قائدي السيارات وتحرشوا بهم بالألفاظ، وعرقلوا سير السيارات وافترشوا الأعلام الصفراء وعلم وسط الشارع.

واضطر قائدو السيارات إلى العودة إلى الخلف والسير عكس الاتجاه لعدم تواجد رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية بمكان المظاهرة، بينما شوهد في نفس المكان ونش مرور بدون ضابط أو قائد للسيارة التي كانت تقف على جانب الطريق ما اضطر الأهالي إلى تنظيم حركة المرور بأنفسهم.

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