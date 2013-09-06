ما هى مخاطر الفيروس التاجى على صحة الإنسان؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف 8 حالات جديدة للفيروس التاجى بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يرفع معدل حالات الإصابة بالعالم إلى 102 حالة، وترتفع مخاطر الإصابة بهذا الفيروس نظرا لمضاعفاته الشديدة على الإنسان التى قد تؤدى إلى الوفاة، فما هى مخاطر هذا الفيروس وما هى أسباب الإصابة به؟.

يوضح لنا الدكتور وائل صفوت، مستشار الصحة العامة أخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن الفيروس التاجى، أو ما يعرف بالكرونا فيروس، هو أحد الفيروسات المتحاورة، والتى تصيب جسم الإنسان، وتسبب له مضاعفات خطيرة تسبب الوفاة، كما حدث فى بعض بلدان العالم.

ويشير دكتور وائل إلى أن هذا الفيروس يتسبب فى إضعاف قوى الجسم بشكل عام، ويقلل من مناعته فى مقاومة الأمراض، كما يؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسى وعلى الدورة الدموية.

ويبين أن قوة أى فيروس تكمن فى مدى السموم الذى يفرزها فى الجسم والمكان الذى يستهدفه فى الجسم، وخطورة الكرونا فيروس تكمن فى إنه يركز على الجهاز التنفسى فيصيبه إصابات بالغة ويحدث تدهورا شديدا فى الأماكن التى يصيبها، وقد يحتاج الإنسان إلى الجلوس على أجهزة التنفس الصناعى.

وحول أسباب الإصابة يؤكد دكتور وائل أن الفيروس ينتقل كغيرة من الفيروسات عن طريق العدوى من خلال التعامل مع أحد المصابين بالمرض.

ويؤكد دكتور وائل إلى خطورة الفيروسات تكمن فى تحورها وانتقالها من بلد إلى أخرى، مما يرفع من خطورتها، كما أن تلك الفيروسات ترتفع خطورتها فى أماكن الزحام المختلفة.

وبشكل عام ينصح دكتور وائل بضرورة رفع الجهاز المناعى للإنسان عن طريق تناول الخضروات الطازجة والبعد عن أماكن الزحام والكشف المبكر فور حدوث أى أعراض علية.