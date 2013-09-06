د. أسماء الطنانى: كيف يمكنك التخلص من آلام الطمث الشهرية

إن التغيرات الفسيولوجية التى تطرأ على الفتيات، خاصة عند البلوغ، لا شك أنها تسبب لها اضطرابات كثيرة وكبيرة، ولا تدرى كيف تتصرف، ومن أهم تلك التغييرات هى بداية الدورة الشهرية إلى الفتاة، والتى تعجز عن التعامل مع آلامها.

تقول الدكتورة أسماء الطنانى، أخصائية العلاج الطبيعى عضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة، إن معظم الفتيات والسيدات تعانى شهرياً من آلام الطمث، والتى تتكرر كل 28 يوما لكل فتاة وكل امرأة عدا المرأة أثناء الحمل والمرأة بعد سن اليأس وبعض النساء فى الحالات المرضية.

وأضافت "أسماء" أن فى فترة الطمث تتباين شدة الآلام منذ اليوم الأول حتى اليوم الأخير للطمث، بل لربما بدأ الألم قبل بداية الطمث بساعات قليلة، والشائع هو آلام الطمث الأولية التى تحدث طبيعياً للفتيات والسيدات، والتى لا تكون بسبب الإصابة بمرض أو ما شابه، بل تكون نتيجة عملية فسيولوجية تحدث فى بطانة الرحم.

حيث يتم إفراز مواد تسمى prostaglandins التى تتسبب فى انقباضات فى عضلات الرحم، مما يؤدى إلى تضييق الخناق على الأوردة والشرايين المغذية لبطانة الرحم، وبالتالى تنقطع عنها الدماء وتموت، ويتم التخلص منها ودفعها خارج الجسم فى صورة طمث.

وقالت "أسماء" إن دور العلاج الطبيعى، فى علاج الآلام الناتجة عن الطمث (الدورة الشهرية) هو تعزيز الدورة الدموية حول الرحم، مما يعاكس الآلام المصاحبة لانقطاع الدم الهام عن بطانة الرحم كى يبدأ الطمث.

ومن أهم وسائل العلاج الطبيعى فى هذا الصدد هو استخدام جهاز TENS، والذى يعمل على تخفيض حدة الألم ويساعد على ضخ الدم بصورة طبيعية حول الرحم، كما يمكن استخدام الأشعة تحت الحمراء لمدة ثلث ساعة على منطقة أسفل البطن وأسفل الظهر، كما يمكن عمل مساح دائرى حول البطن لمدة ربع الساعة، ويمكن استخدام الإبر الصينية فى بعض النقاط حول البطن.

ونصحت "أسماء" الفتاة أو السيدة والتى تعانى من آلام الطمث بممارسة رياضة المشى يومياً فى فترة الطمث، لأن هذا يساعد على زيادة ضخ الدم حول الرحم، وبالتالى تقليل الآلام المصاحبة للطمث.

ويمكن أن تقوم الفتاة أو السيدة التى تعانى من الآلام شديدة ولا تستطيع المشى أو ممارسة الرياضة بسبب تأخر الوقت أو لاى سبب كان يمكنها النوم فى وضع هام يسمى (وضع الاسترخاء على الوجه)، فتضع الفتاة أو السيدة نفسها على المضجع وتنام على بطنها واضعة وسادة صغيرة تحت البطن ووسادة صغيرة تحت الركبتين ووسادة صغيرة تحت الرقبة وتضع يديها بجوار جسمها وتضع رأسها على أحد الجانبين إما يسار أو يمين، وهو وضع رئيسى يتم استخدامه لعلاج آلام الطمث بصورة طبيعية.