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طلعت زكريا: بدء تصوير"حارس الرئيس" بعد عيد الأضحى

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طلعت زكريا: بدء تصوير"حارس الرئيس" بعد عيد الأضحى طلعت زكريا: بدء تصوير"حارس الرئيس" بعد عيد الأضحى

كتب : أ ش أ الجمعة 06-09-2013 15:00

أكد الفنان طلعت زكريا أنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد "حارس الرئيس" بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال طلعت زكريا إن المؤلف يوسف معاطي يقوم حاليا بكتابة العمل، وبعد الانتهاء سيتم عقد ورش عمل لاختيار النجوم المشاركين.

وأعرب زكريا عن أمله في أن يحقق العمل قبولا لدى الجمهور مثل فيلم طباخ الرئيس، موضحا أنه سيتم تناول الفيلم الجديد بشكل مختلف يناسب الأوضاع الحالية، نافيا مشاركة ابنته أميمة في العمل.

"حارس الرئيس" بطولة طلعت زكريا، بالإضافة إلى الفنانين حسن يوسف، أشرف زكي، جمال إسماعيل، ولطفي لبيب، وإخراج سعيد حامد.

ويذكر أن فيلم "حارس الرئيس" كان من المفترض تصويره منذ عدة سنوات بعد نجاح فيلم "طباخ الرئيس"، إلا أن قيام ثورة 25 يناير أدى إلى تأجيله إلى الآن.

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