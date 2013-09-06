عمر خيرت يعزف في الإسكندرية 21 و22 نوفمبر

كتب : خالد جمال الجمعة 06-09-2013 15:23

تعاقدت شركة K Music مع الموسيقار عمر خيرت على إحياء حفلتين بالإسكندرية يومي 21 و22 نوفمبر 2013.

يقام الحفلان في فندق Fourseasons بالإسكندرية. يبدأ طرح التذاكر للبيع خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

وكان الموسيقار عمر خيرت، وقع على عقد انضمامه للشركة لمدة 3 أعوام تشمل إنتاج 3 ألبومات، وذلك بعد غياب 7 أعوام عن إصدار آخر ألبوم له.

كما يحيي عمر خيرت حفلتين في دبي، يومي 7 و 8 فبراير 2014 في المركز التجاري العالمي، بعد أن لاقى الحفل السابق الذي أقيم في دبي، يناير الماضي، نجاحا ضخما، وحضره أكثر من 4 آلاف مشاهد من العديد من الجنسيات.