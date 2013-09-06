بالصور| "كاتي بيري" تضع المانيكير للفيل وتصرخ في وجه النمر

كتب : روان مسعد الجمعة 06-09-2013 15:27

لجأت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري إلى الطبيعة متمثلة في الغابة والحيوانات الضارية بعد التجربة المريرة التي مرت بها خلال زواجها، وذلك لتصوير فيديو كليب أغنيتها الأخيرة "Roar".

ظهرت بيري، وهي تتأرجح بين الأشجار وتصادق القرود، ثم وهي تصارع التمساح، وتقف وجها لوجه أمام النمر وتصرخ به، وفي مشهد آخر ظهرت المغنية الشهيرة وهي تضع طلاء الأظافر الوردي للفيل.

ارتدت بيري خلال الفيديو كليب رداء من قطعتين، الأولى والتي تغطي منطقة الصدر، كانت لها نقش النمر كي تكون متناسقة مع الغابة، أما الجزء السفلي فتكون من الأشجار والورود، ليصبح لقبها الجديد ملكة الغابة.

وصرحت بيري بأنها تعشق العمل مع الحيوانات، والفيل كان مدربا وعملت معه سابقا هو والقرد والنمر، وقالت أيضا إنها استمتعت بالعمل وسط أجواء الغابة والمناظر الخضراء الطبيعية الخلابة.