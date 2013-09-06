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هشام سليم: لن أتفاءل قبل حدوث تغيير حقيقي.. وكلام الإنشاء بدون تطبيق لا يفيد

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هشام سليم: لن أتفاءل قبل حدوث تغيير حقيقي.. وكلام الإنشاء بدون تطبيق لا يفيد هشام سليم: لن أتفاءل قبل حدوث تغيير حقيقي.. وكلام الإنشاء بدون تطبيق لا يفيد

كتب : أ ش أ الجمعة 06-09-2013 15:49

أعرب الفنان هشام سليم عن عدم تفاؤله إزاء الأحداث المتلاحقة التي تشهدها البلاد، مشددا على ضرورة تطبيق دولة القانون وتطبيق العدل والمساواة على جميع المصريين بلا استثناء.

وقال هشام سليم "لن أتفاءل قبل حدوث تغيير حقيقي يلمسه المصريون"، مشيرا إلى أن إحداث تغيير حقيقي في البلد مرهون بإخلاص جميع النوايا وتطبيق العدل والقانون والرقابة على الجميع.

وأضاف سليم "أسوأ ما لاحظته التقسيم الحاصل في المجتمع بمسميات عديدة مثل سيناوي ونوبي وخونة وكنبة وإسلامي وليبرالي وعلماني. لماذا تفوم بهذا التقسيم ولانقتدي بالشعوب المتحضرة، فلن لن يغير الله قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم، والشعوب هي من تبني الأوطان وينبغي أن يسودها الاحترام والصدق، والأفضل أن نحترم بعضنا بعضا، والكلمة يجب أن يكون لها معنى ومن لايكون على قدر المسؤولية لا يقولها".

وأكد أنه ينبغي أن تسير كل الأمور مثلما تسير في الجيش المشهود له بالانضباط والرقابة والمحاسبة، وكل من يقل كلمة ولا ينفذها أو يقول عكسها بعد ذلك يحاسب عليها فالمخطئ ينبغي أن يحاسب.

وقال هشام سليم "كلام الإنشاء بدون تطبيق لا يفيد، والمهم في المرحلة القادمة الرقابة والمحاسبة في كل الأمور وبعدل وتطبيق القانون على الجميع البسطاء والأغنياء".

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