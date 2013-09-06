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بالصور.. عبور 60 سفينة قناة السويس بحمولات 3.6 مليون طن

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بالصور.. عبور 60 سفينة قناة السويس بحمولات 3.6 مليون طن بالصور.. عبور 60 سفينة قناة السويس بحمولات 3.6 مليون طن

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة قد شهد اليوم عبور 60 سفينة بحمولات 3.6 مليون طن، وأن ذلك يؤكد الثقة الكبيرة للمجتمع الملاحى الدولى فى كفاءة إجراءات تأمين قناة السويس وهى المسئولية الجسيمة التى تتولاها قواتنا المسلحة الباسلة بكل كفاءة واقتدار بالتعاون والتنسيق الكامل مع قوات الأمن الداخلى وهما درع الوطن وسيفه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها الفريق مهاب مميش صباح اليوم الجمعة، لمتابعة إجراءات تأمين المجرى الملاحى براً وبحراً، وقد ناقش مع القائمون على التأمين التطور فى إجراءات تأمين القناة فى الفترة القادمة طبقا للعدائيات التى ظهرت مؤخراً، وأسلوب مواجهتها والاستفادة من الدروس السابقة، وتم التأكيد على أن سلامة وتأمين المجرى الملاحى كهدف حيوى يعتبر مسئولية تاريخية لمصر أمام العالم أجمع.

فيما وجه الفريق مميش رسالة طمأنة لربابنة السفن والوكلاء الملاحيين وشركات النقل العالمية أكد فيها على أن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها وقوات الأمن الداخلى تبذل أقصى جهد فى تأمين وحماية المجرى الملاحى ليلاً ونهاراً من البر والبحر والجو لتظل قناة السويس على الدوام شريان الخير لمصر والعالم أجمع.

وفى ختام زيارته أرسل الفريق مميش تحية للعاملين الشرفاء بهيئة قناة السويس الذين يعملون بكل إخلاص وشرف للحفاظ على معدلات الأداء العالية بقناة السويس والمجرى الملاحى.

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